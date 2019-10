Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Einbrecher kommen am Nachmittag.

Lippe (ots)

In den späten Nachmittagsstunden des Dienstags drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Kirchfeldstraße ein. Zwischen ca. 16 und 17:45 Uhr hebelten die Täter eine Tür auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen. Ob den Einbrechern Diebesgut in die Hände fiel, steht noch nicht abschließend fest. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell