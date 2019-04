Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Geschäft

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Indem sie mehrere Türen aufbrachen, drangen Einbrecher in ein Geschäft an der Bahnhofstraße ein. Aus dem Verkaufsraum stahlen sie Bargeld sowie ein Paar Arbeitsschuhe. Was sie sonst noch entwendeten, wird noch ermittelt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 27. April (Samstag) und dem 29. April (Montag).

