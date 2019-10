Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. In Schule eingedrungen.

Lippe (ots)

Zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen drangen Einbrecher in die Schule am Hackemackweg ein. Nach dem Einschlagen einer Glasscheibe durchsuchten die Täter insbesondere die Büroräume nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Ihre Hinweise zu der Tat richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell