Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Bürocontainer aufgebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Bildungszentrum an der Sprottauer Straße ein. In dem Gebäude suchten sie das Büro auf und brachen dort Bürocontainer auf. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch bitte an das Kriminalkommissariat Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

