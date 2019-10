Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Vorläufige Festnahme durch Spezialeinsatzkommando.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochmorgen drangen Beamte eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei in ein Mehrfamilienhaus in der Oerlinghauser Straße ein. Nach dem Aufbrechen einer Wohnungstür konnte ein 32-jähriger Mann aus Bulgarien vorläufig festgenommen werden. Dieser hatte zuvor in einem selbst erstellten Video anderen Personen gedroht. In dem Video war der 32-Jährige mit einer Schnellfeuerwaffe aufgetreten, die täuschend echt aussah. In seiner Vernehmung gab er an, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handeln würde. Diese konnte im weiteren Verlauf der Ermittlungen sichergestellt werden. Der 32-Jährige wurde nach seiner Vernehmung wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt laufen noch.

