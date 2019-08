Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Polizei stoppt nicht versicherten Transporter

Bautzen (ots)

Ein Renault Master entpuppte sich am 9. August 2019 für eine Streife der Bundespolizei als Fahndungstreffer. Die Beamten kontrollierten um 15:30 Uhr den Transporter und seinen Fahrer auf der BAB 4 nahe Bautzen. Er war in Richtung polnische Grenze unterwegs und der Wagen war zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Grund war ein nicht vorhandener Versicherungsschutz. So endete hier die Fahrt für den 45-jährigen Fahrer aus Polen. Er muss sich nun wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

