Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Die Bundespolizei kommt zu den "Flugtagen Bautzen"

Bautzen (ots)

Am kommenden Wochende finden auf dem Flugplatz Bautzen wieder die "Flugtage Bautzen" statt. Auch die Bundespolizei ist zu Gast und hat Einiges für seine Besucherinnen und Besucher zu bieten. Die Fliegerstaffel präsentiert einen Eurocopter und der Einstellungsberater informiert über den Polizeiberuf sowie die Einstellungsvoraussetzungen, die ein Bewerber mitbringen muss. Außerdem sind einige Kolleginnen und Kollegen da, die Ihre Fragen zu deren Arbeit im Grenzraum Oberlausitz, zu illegaler Pyrotechnik und verbotenen Waffen sowie anderen wichtigen Präventionsthemen beantworten. Wir sind am 10. und am 11. August 2019 ab 09:00 Uhr für Sie da. Sie finden uns am Ende der Veranstaltungsmeile bei der Fliegerstaffel. Wir freuen uns auf Sie.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell