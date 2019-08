Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit 3,44 Promille ins Schutzgewahrsam

Bischofswerda (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am 7. August 2019 um 16:15 Uhr am Bahnhof Bischofswerda einen 36-jährigen Deutschen. Der Mann erschien hilflos und stark alkoholisiert. Ein beim Polizeiposten Bischofswerda durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet etwa 3,44 Promille. Die Person wurde bis 17:15 Uhr in Schutzgewahrsam genommen und dann an den Notarzt übergeben.

