Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Die Bundespolizei blickt zufrieden auf die "Flugtage Bautzen" zurück

Bautzen (ots)

Viele interessierte Besucher fanden sich am vergangenen Wochenende bei den Infoständen der Bundespolizei ein und durften auch mal einen Blick in den Polizeihubschrauber Eurocopter EC 155 werfen. Im Rahmen der "Flugtage Bautzen" konnten sich viele Jugendliche persönlich ein Bild vom Polizeiberuf machen und wurden über die Einstellungsvoraussetzungen für die Einstellungsrate 2020 informiert. Zahlreiche Bürger interessierten sich für das Verbringen von Pyrotechnik oder waffenähnlichen Gegenständen aus den Nachbarstaaten. Aber auch das richtige und sichere Verhalten auf Bahnanlagen wurde thematisiert und die Aufmerksamkeit der Bürger in einem Zeugenspiel getestet. Die vielen kleinen Besucher bastelten sich Polizeimützen und konnten sich einen Button selbst gestalten. Polizeisprecher Alfred Klaner resümiert: "Es war eine gelungene Veranstaltung mit zahlreichen Bürgern, die sich für die Sicherheit in unserer Region sowie den Polizeiberuf interessieren. Und mit Sicherheit werden wir auch im nächsten Jahr für Sie bei den Flugtagen Bautzen dabei sein."

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell