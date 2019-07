Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Auto und Motorroller

Aldenhoven (ots)

Mit leichten Verletzungen kam am Donnerstag eine 17-jährige Rollerfahrerin davon, als sie mit einem Pkw zusammenstieß.

Gegen 14:50 Uhr war die Jülicherin auf der L 136 unterwegs. Sie wollte nach links in den Engelsdorfer Weg abbiegen. Dazu setzte sie auch den Blinker, wie nachfolgende Zeugen bestätigten. Beim Abbiegevorgang wurde sie von einem Pkw, der von einem 44-jährigen Dürener geführt wurde, überholt. Die Fahrzeuge stießen zusammen, woraufhin der junge Frau stürzte. Sie wurde dabei leicht verletzt und musste mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4200 Euro.

