POL-STD: Buxtehuder Ermittler suchen Fahrradeigentümer

Am Samstag, den 31. August wurde gegen 01:30 h in der Moisburger Landstraße in Buxtehude ein 50-jähriger Buxtehuder angetroffen, der keinen glaubhaften Eigentumsnachweis für das von ihm mitgeführte Fahrrad erbringen konnte.

Die Polizei muss daher zunächst davon ausgehen, dass das Rad irgendwo entwendet wurde und sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer oder Zeugen, die etwas zur Herkunft des hier abgebildeten schwarzen KTM Veneto sagen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

