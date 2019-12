Polizei Mettmann

POL-ME: Diebe machten reiche Beute in der Tiefgarage - Hilden - 1912034

Mettmann (ots)

In der Zeit vom Mittwochabend des 04.12., 22.30 Uhr, bis zum Donnerstagmorgen des 05.12.2019, 09.00 Uhr, verschwanden aus einer Tiefgarage am Frans-Hals-Weg in Hilden insgesamt drei hochwertige Motorräder, zusätzlich die amtlichen Kennzeichen von einem geparkten Mercedes und auch noch diverse Gartengeräte samt Akkus und Ladegerät aus einem extra verschlossenen Verschlag. Wie die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe in die Tiefgarage gelangten und dort Beute machen konnten, insbesondere aber, wie sie die drei verschlossenen Motorräder wahrscheinlich mit einem größeren Transportfahrzeug wegschaffen konnten, ist bisher noch nicht genauer geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von einer schwarzen BMW R1200 R mit dem amtlichen Kennzeichen ME-W459, einer schwarz-grünen Kawasaki Z650 mit dem amtlichen Kennzeichen ME-WV93 sowie einer grau-schwarzen Yamaha MT01 mit dem amtlichen Kennzeichen ME-J39. Der Gesamtwert aller drei Motorräder, die zwei verschiedenen Fahrzeughaltern gehören, wird mit insgesamt 24.000,- Euro beziffert. Der Wert der gestohlenen Gerätschaften und PKW-Kennzeichen erhöht die Beutesumme etwa um weitere 700,- Euro.

Bisher liegen der Hildener Polizei noch keine konkreten Hinweise auf die Diebe und den Verbleib der gestohlenen Motorräder oder der weiteren Beute vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Hildener Polizei wurden eingeleitet, die drei Motorräder, deren Kennzeichen sowie die gestohlenen Kennzeichen des geparkten Mercedes zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Motorräder, nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

