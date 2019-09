Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210919-861: Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

Morsbach-Erblingen (ots)

Gegen 13:00 Uhr befuhr ein 55-jähriger mit seinem Motorrad die L324 von Waldbröl in Richtung Erblingen. In einer langgezogenen Linkskurve stockte der vorausfahrende Verkehr. Der Motorradfahrer bermekte dies vermutlich zu spät, bremste stark ab und stürzte. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

