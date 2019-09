Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200919-863: Vorsicht bei tiefstehender Sonne

Morsbach (ots)

Die tiefstehende Sonne hat am Donnerstagmorgen (19. September) einen 15-jährigen Morsbacher nach eigenen Angaben so geblendet, dass dieser gegen einen geparkten Anhänger fuhr. Der 15-Jährige fuhr um 8 Uhr auf der Alzener Landstraße. Dabei blickte er in Fahrtrichtung genau auf die Sonne. Er prallte weitgehend ungebremst in einen auf der Fahrbahn abgestellten Anhänger. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

