Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200919-862: Schwerverletzt nach Unfall im Einmündungsbereich

Lindlar (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstag (19. September) bei einem Verkehrsunfall auf der L299 in Lindlar eine 54-jährige Lindlarerin zugezogen. Um 12 Uhr fuhr ein 22-jähriger Engelskirchener mit seinem grauen Mercedes auf der L299 (Engelskirchener Straße) aus Richtung Eichholz kommend in Richtung K19 (Wolfsschlade). Er beabsichtigte nach links auf die K19 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 56-jährigen Lindlarers, der von der K19 kommend nach links auf die L299 abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei zog sich die 54-jährige Beifahrerin in dem Audi schwere und der 22-jährige Mercedesfahrer leichte Verletzungen zu. Beide wurden zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

