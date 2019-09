Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200919-861: Diebstahl einer Harley an der Bruchertalsperre

Marienheide (ots)

Auf einem Parkplatz an der Bruchertalsperre ist am Donnerstag (19. September) ein blaues Motorrad der Marke Harley Davidson gestohlen worden. Das Motorrad stand auf dem öffentlichen Parkplatz an der Müllenbacher Straße in Marienheide-Rodt. Der Diebstahl muss sich im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 15:55 Uhr ereignet haben. Das Kennzeichen lautet GM-A 160.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

