Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Pkw-Aufbrecher schlägt zweimal zu

Freiburg (ots)

Breisach - Am Samstag 23.02.2019 wurden zwischen 18:00 und 20:00 vermutlich vom selben Täter an zwei Pkws die Seitenscheiben jeweils mit einem Stein eingeschlagen und aus den Innenräumen die von außen sichtbar abgelegten Handtaschen und Geldbörsen entwendet. Die Tatorte waren in der Muggensturmstraße sowie in der Josef-Bueb-Straße. Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell