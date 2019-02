Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Besitzer einer Skiausrüstung gesucht - Autobahnsperrung

Freiburg (ots)

Kurzzeitig gesperrt wurde die A5 im Bereich Efringen-Kirchen in Richtung Norden am Samstag gegen 18.15 Uhr. Durch mehrere Verkehrsteilnehmer wurden Gegenstände auf der Fahrbahn gemeldet, die sich bei näherer Betrachtung als Ski, Skischuhe, Skihelme und mehrere Kleidungsstücke herausstellten. Die Ausrüstung war vermutlich aus einer Dachbox herausgefallen und verteilte sich auf der Autobahn. Während des Einsammelns musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. Bislang ist der Verlierer nicht bekannt, Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621/9800-0, entgegen.

