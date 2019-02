Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Utzenfeld: Versuchter Enkeltrick - Seniorin reagiert richtig

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag wurde eine ältere Dame aus Utzenfeld angerufen und von ihrem angeblichen Enkel um mehrere tausend Euro angefragt. Angeblich würde der "Enkel" das Geld für seine Eigentumswohnung brauchen. Die Dame reagierte goldrichtig und beendete das Gespräch sofort. Persönliche Angaben machte sie nicht und begab sich zum Polizeiposten Oberes Wiesental, wo sie eine Anzeige erstattete. Die Polizei rät in solchen Fällen: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Lagen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie hierfür NICHT die Rückruffunktion Ihres Telefons. Weitere Informationen unter praevention.polizei-bw.de

