Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Wohnungseinbrüche in mehreren Stadtteilen

Freiburg (ots)

Im Freiburger Stadtteil Waldsee verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum Freitag, 22.02.2019, 15.30 Uhr bis Sonntag, 24.02.2019, 11 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in der Hansjakobstraße. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck.

In St. Georgen gelangten unbekannte Täter zwischen Freitag, 22.02.2019, 19.20 Uhr und Samstag, 23.02.2019, 00.30 Uhr in eine Wohnung im Marie-Juchacz-Weg. Die Täter erbeuteten mehrere Wertgegenstände.

In der Wiehre brachen unbekannte Täter am Sonntag, 24.02.2019, in eine Wohnung in der Konradstraße ein. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen 16 und 20.15 Uhr. Hinweise auf erlangtes Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Bei der Tatausführung gestört wurde ein Wohnungseinbrecher am Sonntag, 24.02.2019, gegen 20.10 Uhr in der Moosmattenstraße in Freiburg-Kappel. Der Unbekannte versuchte gewaltsam eine Terrassentür im Erdgeschoss aufzudrücken, was jedoch misslang. Der Täter flüchtete, als ein Bewohner auf ihn aufmerksam wurde. Der Zeuge beschrieb den Flüchtenden wie folgt: männlich, circa 1,70 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

