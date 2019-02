Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Heimbach: Einbruch in das Vereinsheim des SV Heimbach

Emmendingen: Unfallflucht auf dem ALDI-Parkplatz

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Teningen-Heimbach: Einbruch in das Vereinsheim des SV Heimbach

In der Zeit zwischen Samstag (23.02.), 15.00 Uhr, und Sonntag (24.02.), 10.45 Uhr, wurde in die Räumlichkeiten des SV Heimbach eingebrochen. Die Täter gelangten durch Einschlagen einer Scheibe in das Gebäude, brachen mehrere innenliegende Türen gewaltsam auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen ein Laptop und einen Beamer. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

Emmendingen: Unfallflucht auf dem ALDI-Parkplatz

Am vergangenen Donnerstag (21.02.19), gegen 16.00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes geparkter Skoda durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das verursachende Fahrzeug dürfte von grüner Farbe gewesen sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

td / wr

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell