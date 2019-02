Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mann widersetzt sich der Polizei - Anzeige

Freiburg (ots)

Ein 42jähriger Mann wurde am Samstag gegen 23 Uhr durch den Sicherheitsdienst aus einer Diskothek in Gündenhausen verwiesen. Da er jedoch vor der Lokalität weiter für Ärger sorgte, wurde die Polizei hinzugerufen. Auch dem Platzverweis der Polizei folgte der betrunkene Mann nicht, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste. Hiergegen setzte er sich heftig zur Wehr und beleidigte zudem die Polizeibeamten aufs Übelste. Ein Polizist wurde ins Handgelenk gebissen und leicht verletzt. Da sich der Mann auch in der Folge nicht beruhigen ließ, wurde er in eine Fachklinik verbracht.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell