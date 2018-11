POL-GE: Betrunkener Gelsenkirchener zersticht Autoreifen

Gelsenkirchen (ots) - Weit gekommen ist ein 52-jähriger Mann nicht, nachdem er am Mittwoch, 21.11.2018, in der Munckelstraße an mehreren Autos die Reifen zerstochen hat. Noch in derselben Straße wurde der stark alkoholisierte Gelsenkirchener aufgegriffen, da ein Zeuge, der die Polizei gegen 23.50 Uhr alarmiert hatte, den Täter genau beschreiben konnte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an drei Fahrzeugen die hinteren rechten Reifen vermutlich mit einem Messer aufgeschlitzt wurden. Ein Atemalkoholtest bei dem 52-Jährigen ergab einen Wert von fast drei Promille. Bei der Durchsuchung des Mannes stellten die Polizisten neben dem Messer außerdem zwei Reizstoffsprühgeräte sicher. Zur Ausnüchterung brachten sie den Gelsenkirchener ins Polizeigewahrsam.

