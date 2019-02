Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Waldkirch-Kollnau: Auto beschmiert

In der Nacht auf Samstag war ein älterer, silberfarbener Opel Astra auf dem Parkplatz des Schwimmbads geparkt. Unbekannte haben in diesem Zeitraum den Wagen großflächig mit verschiedenfarbigen Lacken beschmiert. Die violett- und rotfarbigen Lackantragungen sind insbesondere deshalb schwer zu entfernen, weil auch Gummidichtungen und Anbauteile wahllos besudelt wurden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Klärung dieser Straftat. Telefon: 07681/4074-0.

Denzlingen: Auto beschädigt

In der Nacht auf Sonntag ließ zumindest ein Täter seinen Unmut an einem geparkten Auto in der Jahnstraße aus. An dem weißen Toyota Kleinwagen, der etwa in Höhe der Hausnummer 18 geparkt war, wurde mit einer Bierflasche eine Scheibe eingeworfen. Ferner wurde auch mutwillig ein Außenspiegel zerstört. Die Tatzeit dürfte zwischen Samstag, 22:30 Uhr, und dem folgenden Morgen, 08:00 Uhr, gelegen haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. Telefon: 07666/9383-0.

rb

