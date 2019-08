Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Live mutmaßlichen Einbrecher beobachtet - Spielautomaten geknackt

Iserlohn (ots)

App sei Dank: Eine Familie konnte von Urlaubsdomizil live beobachten, wie ein mutmaßlicher Einbrecher an ihrer Tür rüttelte. Gegen 21.51 Uhr meldete sich die Überwachungs-App auf dem Smartphone des Sohnes: Alarm zu Hause. Auf dem kleinen Bildschirm beobachteten sie den Mann mit der Taschenlampe. Das System der Familie ermöglicht nicht nur eine Kameraüberwachung, sondern auch noch eine Kommunikation: Als aus dem Tür-Sprechgerät das "Hallo?" klang, war der ungebetene Gast völlig überrascht, zog die Taschenlampe weg und lief davon. Ein Bekannter öffnete der Polizei die Haustür, die in der Wohnung selbst keine Spuren eines Einbruchs fand.

Unbekannte sind am Montagmorgen in eine Gaststätte in der Karlstraße eingebrochen. In der Gaststätte wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

