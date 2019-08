Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Halver (ots)

Am Wochenende wurde in ein Haus Am Felsenberg eingebrochen. Unbekannte zertrümmerten zwischen Freitagabend und Sonntagmittag das Glas einer Terrassentür. Im Inneren zerschnitten sie den Polsterbezug eines Sofas. Nach den ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

