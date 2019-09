Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210919-860: Radfahrer nach Sturz ohne Helm mit Rettungshubschrauber in Klinik

Gummersbach-Brunohl (ots)

Gegen 11:50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Radfahrer den Radweg der Brunohler Straße in Richtung Engelskirchen. Im Bereich der dort ansässigen Pizzeria stieß der 34-jährige gegen 2 Blumenkübel, welche sich neben dem Radweg befinden und den Eingangsbereich zieren. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und rutsche unter einen abgeparkten Pkw auf dem Grundstück der Pizzeria. Der 34-jährige rutsche so unglücklich unter den geparkten Pkw, dass er sich regelrecht unter dem Fahrzeug verkeilte. Durch alarmierte Kräfte der Feuerwehren Hunstig, Brunohl und Gummersbach wurde der 34-jährige letztendlich schnell befreit und konnte von Rettungssanitätern und Notarzt versorgt werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert und flog den Verletzten in eine Klinik. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

