Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190919-859: Autozubehör gestohlen

Wiehl (ots)

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße haben Unbekannte zahlreiche Lenkräder und hochwertiges Fahrzeugzubehör gestohlen. Die Täter waren im Tatzeitraum zwischen 18:30 Uhr am Mittwoch und 6:30 Uhr am Donnerstag (19.September) zugange. An insgesamt acht Fahrzeugen (BMW) schlugen sie die Seitenscheibe ein und entwendeten Lenkräder, Kombiarmaturen sowie Radio-Navigations-Kombinationen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell