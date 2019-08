Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Gronau, OT Eime, Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am geparkten Pkw

Hildesheim (ots)

(bur) In der Nacht vom Fr. 30.08.2019, 20:00 Uhr auf Sa. 31.08.2019, 09:30 Uhr haben unbekannte Täter einen Pkw in der gronauer Ortschaft Eime zerkratzt. Der Opel Zafira eines 35 jährigen Eimers stand im Ahornring Höhe Hausnummer 49 am Fahrbahnrand und wurde bereits zum zweiten Mal binnen 2-3 Monate zerkratzt. Der Schaden wird auf ca 300 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Elze unter 05068-93030 oder die Polizeistation Gronau unter 05182-909220 entgegen.

