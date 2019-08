Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-HI: Gronau (....) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Am 29.08.2019 gegen 06:00 Uhr stellte die Geschädigte ihren PKW auf dem Parkplatz Johanniterstift in der Junkernstraße 6, in 31028 Gronau in der zweiten Parkreihe ab. Als sie gegen 14:00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, habe sie unvermittelt eine Beschädigung im Bereich der linken Frontstoßstange und des linken Außenspiegels festgestellt. Dieser Schaden ist offensichtlich beim Ein- und/oder Ausparken durch einen unbekannten Fahrzeugführer entstanden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Elze unter der Nummer: 05068/9303-0 oder in Gronau unter 05182/909220 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell