Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen gesucht!

Hildesheim (ots)

(ji) Am Montag, 26.08.19, gegen 17.40 Uhr befuhr ein 14jähriger Radfahrer die Gartenstraße in Alfeld in Rtg. Im Wambeck, als ihm plötzlich auf seiner Fahrbahnseite ein schwarzer Mercedes CLA entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Radfahrer stark abbremsen, wobei er stürzte und sich diverse Verletzungen zuzog.Der Pkw-Fahrer leistete zunächst Erste Hilfe und entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Kennzeichen des Pkw Mercedes ist nicht bekannt, der Fahrer wird folgendermaßen beschrieben: südländisches Erscheinungsbild, ca. 160 - 170 cm groß, kräftige Statur, dunkle Haare , dunkler Vollbart. Die Person war mit einem blauen T-Shirt bekleidet, bei dem im Brustbereich ein Firmenlogo, bestehend aus einem roten und einem weißen Pfeil sowie dem Firmennamen, aufgedruckt war. Hinweise zu diesem Vorfall bitte an das Polizeikommissariat Alfeld, Tel. 05181-91160

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell