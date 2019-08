Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Überfall in Hildesheimer Fußgängerzone

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM -(jpm)Am späten Abend des 28.08.2019 wurde ein 66-jähriger Gastronom aus Hildesheim Opfer eines Überfalls. Zwei unbekannte Täter attackierten ihn mit Reizstoff, stießen ihn zu Boden und raubten seine Jacke mit Inhalt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ereignete sich die Tat gegen 23:15 Uhr in der Almsstraße etwa in Höhe der Straße Kurzer Hagen in Hildesheim. Der 66-jährige war nach Schließung seines Geschäfts auf dem Weg zu seinem Fahrzeug, als er auf zwei maskierte Männer traf, die ihn mit Reizstoff attackierten, zu Boden stießen und ihm seine Jacke abnahmen. In dieser befanden sich u.a. persönliche Dokumente, das Smartphone des Mannes sowie eine Geldbörse mit einem unteren, vierstelligen Geldbetrag.

Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Michaelisstraße. Die Polizei leitete unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen ein, die jedoch nicht zu Ergreifung der Täter führte.

Der 66-jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und am linken Arm. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht.

Zur Beschreibung der männlichen Täter liegt folgendes vor: Beide ca. 170 cm groß - schlank - dunkel gekleidet - mit Sturmhauben maskiert.

Zeugen, die Hinweise in Zusammenhang mit der vorliegenden Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell