Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Feuer in Kleingartenkolonie Eime

Hildesheim (ots)

Am 28.08.19,gegen 18.15 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Anwohner ein Feuer in der Kleingartenkolonie in Eime, Am Balseberg, entdeckt. Die FFW Eime rückte aus. In Brand geraten war ein Komposthaufen eines dortigen Kleingartens. Eine angrenzende Hecke trug ebenfalls einen Brandschaden davon. Die Polizei Elze bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

