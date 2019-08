Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf nach zwei Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Beim Parkmanöver touchiert

Offenbar bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter am Montagvormittag (05. August) einen in der Johannesstraße geparkten Opel. Der weiße Adam stand dort zwischen 09.50 und 10.50 Uhr. Der Schaden am rechten hinteren Radkasten wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Verteilerkasten beschädigt

Trotz Schaden von 1500 Euro flüchtete der Verursacher nach einem Unfall an der Ecke Kiesweg/Möserstraße. Der Unbekannte fuhr in der Nacht zu Sonntag (04. August) gegen einen Verteilerkasten und flüchtete anschließend. Die Unfallzeit ist der Polizei nicht bekannt. Am Unfallort stellten Polizisten Scheinwerferbruchstücke sicher. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell