Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch bei Mobilfunkanbieter - Diebstahl mehrerer Mobiltelefone

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)In der Nacht zum 29.08.2019 kam es zu einem Einbruch in eine Filiale eines Mobilfunkanbieters in der Almsstraße Ecke Kurzer Hagen in Hildesheim. Dabei gelang es unbekannten Tätern mit mehreren entwendeten Mobiltelefonen zu entkommen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 02:00 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich über eine Notausgangstür gewaltsamen Zugang in das betroffene Geschäft. Im Inneren rissen sie mehrere Mobiltelefone von den Ausstellern und flüchteten. Der geschätzte Schaden liegt in einem mittleren, vierstelligen Bereich.

Ein Anwohner, der auf die Einbruchgeräusche aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei. Ferner fiel dem Meldenden sowie einer weiteren Zeugin ein Mann auf, der sich kurz nach der Tat zügig durch die Unterführung im Kurzen Hagen Richtung Andreasstraße entfernte. Dieser soll um die 170 cm groß und schlank sein. Er trug ein Cappy auf dem Kopf und war vermutlich mit einer schwarz-weißen Jacke bekleidet.

Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zum Ergreifen der Täter.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell