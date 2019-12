Polizei Wuppertal

POL-W: SG Kleidung in Solinger Geschäft gestohlen-Mitarbeiter geschlagen

Wuppertal (ots)

Gestern (05.12.2019), 18:25 Uhr, kam es in einem Bekleidungsgeschäft am Klosterwall in Solingen zu einem räuberischen Diebstahl. Als ein junger Mann Kleidung mitnahm, ohne bezahlen zu wollen, versuchte ein Mitarbeiter ihn festzuhalten. Der Dieb und ein Komplize schlugen daraufhin zu. Offensichtlich gehörte ein dritter Mann dazu. Die Täter flüchteten. Zwei der Räuber hatten eine dunklere Hautfarbe. Einer trug kurze schwarze Haare und war bekleidet mit einem Jogginganzug und schwarzen Sportschuhen. Er führte eine Umhängetasche mit sich. Ein weiterer trug eine gelbe Jacke mit Fellkragen und eine dunkle Hose. Auf dem Kopf hatte er eine weiße Mütze. Zu der dritten Person liegt keine Beschreibung vor. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell