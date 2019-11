Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 22-Jährige aus Delmenhorst bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 21. November 2019, gegen 16:40 Uhr auf dem Hans-Blöckler-Platz zu.

Sie war mit ihrem Pkw auf der Straße Hans-Blöckler-Platz in Richtung Bismarckstraße unterwegs und wollte bei grün nach links in die Straße Am Stadtwall abbiegen.

Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer entgegenkommenden 40-jährigen Delmenhorsterin, die mit ihrem Pkw in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Diese waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

