Polizei Mettmann

POL-ME: Ein Kinderwagen und zwei Fahrräder abgebrannt - Velbert - 1906081

Mettmann (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 16.06.2019 gegen 03.33 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über einen Brand an der Friedrichstraße; dort soll am Hintereingang des Anbaus eines Mehrfamilienhauses der Eingangsbereich in Flammen stehen. Die Bewohner des Anbaus, eine fünfköpfige Familie, konnte ihre Wohnung nicht verlassen, da der Eingangsbereich brannte. Durch die Feuerwehr wurde der Brandherd bekämpft und die Familie mittels Drehleiter geborgen. Der 35-jährige Mann, seine 30-jährige Frau und die drei Kinder im Alter von 12, 4 und 3 Jahren wurden einem Krankenhaus in Essen zugeführt. Die Mutter und ihre 12-jährige Tochter mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung stationär behandelt werden. Im Eingangsbereich waren ein Kinderwagen und zwei Fahrräder vollständig abgebrannt. Durch Flammen und Hitzeentwicklung wurde die Haustür ebenfalls stark beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 5.400 Euro. Die Kriminalpolizei in Mettmann erschien am Brandort und übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell