Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit Schwerverletzter, brennender Mülleimer, Diebstahl und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall mit Verletzten - Zeugen gesucht

Ein 45 Jahre alter BMW-Fahrer hatte am Mittwoch kurz vor 11:00 Uhr in der Schmidener Straße auf einem Parkplatz eine Person liegen sehen. Der BMW-Fahrer wollte der offenbar bewusstlosen Person helfen und bremste seinen Wagen ab, um auf den Parkplatz einzubiegen. Ein nachfolgender 43 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Cabrios bemerkte dies und bremste seinen Wagen ebenfalls ab. Eine hinter dem Mercedes fahrende 36 Jahre alte Renault-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Der Mercedes-Lenker wurde leicht verletzt ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 80.000 Euro.

Bei der auf dem Parkplatz liegenden Person, handelte es sich vermutlich um einen 75 Jahre alten Mann. Auch er kam in eine Klinik. Die polizeilichen Ermittlungen, warum der Mann auf dem Parkplatz lag, dauern an.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Verkehrspolizei Backnang unter Telefon 07191 8929-0.

Sulzbach an der Murr: Brennender Mülleimer

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Mittwoch gegen 11:40, als in der Schloßgasse ein brennender Mülleimer gemeldet wurde. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 11 Kräften im Einsatz. Die Ursache für den Brand ist derzeit unklar. Die Polizei Sulzbach hat Ermittlungen aufgenommen.

Fellbach: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Zwischen Dienstag, 22:00 Uhr und Mittwoch, 9:25 Uhr haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Schillerstraße aufgebrochen. Ob die Täter dabei Beute machen konnten, ist derzeit noch nicht klar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Die Polizei Fellbach nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0711 5772-0 entgegen.

Plüderhausen: Fenster von Kirche beschädigt

Zwischen Montagabend und Dienstagabend wurde eine Scheibe der evangelischen Kirche in der Halde eingeworfen. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 250 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

