POL-AA: Ostalbkreis-Abtsgmünd: Ansprechen von Kindern war ungefährlich

Abtsgmünd: Ansprechen von Kindern war ungefährlich

Am Dienstagnachmittag wurde bei der Polizei angezeigt, dass gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße zunächst eine Mädchengruppe und kurze Zeit später eine Jungengruppe aus einem silbernen Pkw heraus von einem etwa 70 bis 80 Jahre alten Paar angesprochen wurden. Die Viertklässler erzählten ihrer Lehrerin davon, diese verständigte wiederum die Polizei. Zwischenzeitlich kursieren Mitteilungen in den sozialen Netzwerken, die für Verunsicherung sorgen. Nach derzeitiger Bewertung der Kriminalpolizei lag durch das Ansprechen seitens des Seniorenpaars keine Gefahrenlage für die Kinder vor. Vielmehr wird von einer missverständlichen Situation ausgegangen. Zur letztlichen Klärung des Sachverhalts wird das Seniorenpaar gebeten, sich unter Telefon 07361/5800 bei der Kripo Aalen zu melden.

