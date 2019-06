Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrbahn durch Estrichgrund verschmutzt - Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfälle auf Supermarktparkplatz

Eine 22-jährige Lenkerin eines Ford Focus beschädigte am Dienstag um 15 Uhr beim Einparken auf einem Kundenparkplatz in der Schönebürgstraße einen daneben stehenden Toyota Auris. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Bereits um kurz vor 11:30 Uhr kam es auf demselben Parkplatz ebenfalls zu einem Unfall beim Ausparken. Hier übersah eine 35-jährige BMW-lenkerin beim Ausparken einen Opel Crossland, dessen 52-jährige Lenkerin in diesem Moment hinter dem BMW vorbei fuhr. Der Schaden wird hier auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Schrozberg: Gasleitung bei Baggerarbeiten beschädigt

Um 17 Uhr wurde am Dienstag das Polizeipräsidium Aalen über eine beschädigte Gasleitung in der Krailshausener Straße informiert. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 43-Jähriger mit seinem Bagger die Hauptgasleitung der Straße beschädigt hat. Aufgrund dieser Feststellung wurden sämtliche Anwohner der umliegenden Wohnhäuser evakuiert. Durch die Feuerwehr Schrozberg, die mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort waren, wurde die Straße gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet. Letztendlich konnte ein Hauptschieber der Gasleitung durch einen Mitarbeiter der Versorgungsbetriebe geschlossen und die Leitung entleert werden. Die Reparaturarbeiten dauern an. Es stellte sich heraus, dass die Gasleitung entgegen der vorhandenen Pläne anders verlegt war und so vom Baggerführer bei den Arbeiten beschädigt wurde.

Bei dem Einsatz waren außer der Polizei und der Feuerwehr Schrozberg auch noch die Feuerwehr Crailsheim mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften sowie ein Rettungswagen, ein Notarztwagen, drei Fahrzeuge der DRK Bereitschaft Crailsheim und zwei Fahrzeuge der HVG und der NetzeBW im Einsatz.

Crailsheim: Omnibus streift Geldtransporter

Am Dienstag um 18:45 Uhr hielt ein 50-jähriger Lenker eines Geldtransporters am Beginn einer Bushaltestelle in der Wilhelmstraße an, um aus einem Ladengeschäft Geld abzuholen. Während dieser Zeit fuhr ein 58-jähriger Lenker eines Linienbusses an die Bushaltestelle heran, stoppte kurz, hupte mehrfach und fuhr dann an dem VW Transporter vorbei, um davor in die Bushaltestelle einzufahren. Hierbei streifte der Omnibus den Transporter, so dass ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand.

Satteldorf: Fahrbahn durch Estrichgrund verschmutzt

Am Dienstag um kurz vor 16:30 Uhr wurde dem Polizeirevier Crailsheim ein parkender LKW an der Bu8shaltestelle zwischen Fallteich und Einmündung Beuerlbach gemeldet, von dessen Ladefläche eine blaue Flüssigkeit läuft. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf dem LKW eine Vielzahl von 10kg-Eimern mit Estrichgrund gelagert waren, von welchen mehrere Eimer aufgrund mangelnder Ladungssicherung beschädigt waren und ausliefen. Es wurde die Feuerwehr Satteldorf verständigt, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort kamen. Die Straße musste im Anschluss einseitig gesperrt und aufwändig gereinigt werden. Die Reinigung der klebrigen Fahrbahn war ohne ein spezielles technisches Gerät nicht möglich.

Schwäbisch Hall: Fußgängerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich am Dienstagnachmittag eine 18 Jahre alte Fußgängerin zugezogen. Die junge Frau wollte um 15:50 Uhr den Herdweg aus Richtung Berufsbildungswerk überqueren und war unachtsam auf die Fahrbahn getreten. Hierbei wurde sie von einem Opel einer 48-Jährigen erfasst und leicht verletzt. An dem Opel war ein Sachschaden von circa 300 Euro entstanden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell