Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 13-Jähriger bei Sturz von Rad schwer verletzt

Schorndorf (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Dienstagnachmittag ein 13 Jahre alter Junge bei einem Sturz vom Fahrrad in der Gmünder Straße zugezogen. Der Bub war nach bisherigem Erkenntnisstand um 14:25 Uhr auf dem Radweg unterwegs und hierbei aufgrund eines Fahrfehlers ohne Fremdbeteiligung vom Fahrrad gestürzt. Er wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert.

