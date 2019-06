Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf B29 bei Essingen

Aalen (ots)

Essingen: Auffahrunfall

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B29 ein Verkehrsunfall, der eine vorübergehende Vollsperrung zur Folge hatte. Nach und nach konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Behinderungen mit einem Rückstau, der bis Aalen reichte, waren trotzdem die Folge. Ein 43 Jahre alter Fahrer eines Lkws war gegen 15 Uhr in Richtung Aalen unterwegs und erkannte zu spät, dass sich der Verkehr staute. Er fuhr auf den Opel Astra einer 26-Jährigen auf und schob diesen von der Fahrbahn. Der Opel war hiernach nicht mehr fahrbereit. Die 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden wird auf 10.000 Euro beziffert. Gegen 15.45 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell