Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Flüchtiger Radfahrer - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Aalen (ots)

Gaildorf: Flüchtiger Radfahrer

Am Montag um 16:30 Uhr befuhr eine 31-jährige Lenkerin eines PKW Skoda Fabia den Gemeindeverbindungsweg vom Freibad Kieselberg in Richtung B19. In einer dortigen Rechtskurve, kurz vor der Einmündung in die B19, musste die Skoda-Fahrerin anhalten. Kurz darauf vernahm sie einen Schlag gegen das Fahrzeug und sah, dass ein Radfahrer auf den PKW aufgefahren war. Der Radfahrer stand auf, entschuldigte sich bei der Skoda-Lenkerin und gab an, dass seine Bremsen nicht funktionieren würden. Nachdem die Dame den etwa 16-jährigen Radfahrer nach seinem Namen fragte, flüchtete dieser mit seinem Mountainbike über die angrenzende Wiese. Der Radfahrer war etwa 170 bis 180 cm groß und hatte blonde Haare. Er trug einen roten Fahrradhelm. Er war in Begleitung eines weiteren Jungen, etwa im gleichen Alter. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Gaildorf: Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Auf einen holzverkleideten Anbau am Graf-Pückler-Heim wurden am Dienstag zwischen 7 Uhr und 09:30 Uhr mit schwarzer Farbe die Buchstaben AFD aufgesprüht. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinwiese in dieser Sache erbittet der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell