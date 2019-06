Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahlsdelikte, Unfälle, Sachbeschädigung u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Diebstahl einer Arbeitsmaschine

Von einer Baustelle in der Quellenstraße wurde in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 06:10 Uhr eine selbstfahrende Arbeitsmaschine im Wert von rund 30.000 Euro entwendet. Hierbei handelt es sich um einen Muldenkipper der Firma Wacker, Bezeichnung "Compact dumper". Auffällig ist die gelbe Mulde, das Führerhaus ist in grau-weiß gehalten. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Am Dienstag, zwischen 16 Uhr und 17:35 Uhr wurde ein VW, der in der Straße Am Rötepark geparkt war, zerkratzt. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Weinstadt: Beim Ausparken Unfall verursacht

Rund 8000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstag, gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hölderlinstraße. Ein 52 Jahre alter Daimler-Fahrer übersah beim Ausparken einen geparkten Ford Fiesta.

Schwaikheim: Frau bei Unfall leicht verletzt

Ein 19-jähriger VW-Fahrer missachtete am Dienstag, gegen 17:45 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße / Lessingstraße die Vorfahrt einer 31 Jahre alten Mercedes-Fahrerin. Beim Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen verletzt sich die Daimler-Fahrerin leicht. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Winnenden: Diebstahl von Fahrrad

Am Montag, zwischen 12:45 Uhr und 16:30 Uhr wurde ein am Bahnhof abgestelltes Mountainbike entwendet. Das Fahrrad vom Hersteller Ghost hat eine grell-grüne Farbe und einen Wert von mehreren hundert Euro. Es war mit einem Schloss an den Fahrradständern gesichert. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 zu wenden.

Backnang: Zusammenstoß beim Ausparken

Gegen 13:15 Uhr wollte eine 59 Jahre alte Mini-Fahrerin in der Annonay-Straße aus einer Parklücke ausparken. Dabei beschädigte sie einen dort stehenden Opel. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Backnang: Schlägerei auf Parkplatz

Am Dienstagmorgen kurz nach 9:00 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Schlägerei wurden drei Personen verletzt. Hintergrund des Ganzen war offenbar ein Beziehungsstreit. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Fellbach: Unfall beim Ausfahren aus Grundstück

10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall am Dienstag kurz vor 8:00 Uhr. Eine 52-Jährige wollte mit ihrem VW Golf von einem Grundstück auf die Max-Planck-Straße auffahren. Dabei übersah sie den Ford Transit eines 47-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

Eine 36 Jahre alte Opel-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 16:00 Uhr den rechten Fahrstreifen der Eberhardstraße von der Stuttgarter Straße aus kommend in Richtung Bühlstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-Jähriger VW-Fahrer in dieselbe Richtung auf dem linken Fahrstreifen der Eberhardstraße. Die Opel-Fahrerin wollte kurz nach dem Kurvenbereich auf den linken Fahrstreifen wechseln und kollidierte hierbei mit dem links neben ihr befindlichen VW. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Fellbach: Generationenkonflikt

Am Dienstag gegen 16:30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 77-Jährigen und einem 17-Jährigen. Dabei wurde der Jugendliche leicht verletzt. Vorausgegangen war eine verbale Auseinandersetzung, die dann schnell eskalierte. Anwohner und in der Nähe arbeitende Bauarbeiter konnten den Streit schlichten. Der Jugendliche wies bei der Anzeigenaufnahme einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille auf.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell