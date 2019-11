Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Harpstedt +++ 21-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am heutigen Morgen ist gegen 5:10 Uhr eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Harpstedt schwer verletzt worden.

Ein 58-jähriger aus Ehrenburg befuhr mit seinem Sattelzug die Lange Straße in Fahrtrichtung Harpstedt und beabsichtigte, nach rechts in die Burgstraße in Richtung Groß Ippener abzubiegen.

Im Abbiegevorgang übersah er eine 21-Jährige aus Dünsen, die mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg unterwegs war und den Einmündungsbereich Burgstraße überquerte.

Der Sattelzug erfasste die 21-Jährige mit dem mitgeführten Sattelanhänger. Sie wurde unter dem Sattelanhänger eingeklemmt und eine kurze Distanz mitgeschleift.

Durch die Kollision wurde die 21-Jährige schwer verletzt. Sie wurde vor Ort von einem Notarzt sowie einem Rettungswagen medizinisch versorgt und anschließend in eine Klinik gefahren.

Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

