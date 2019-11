Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Brake +++ Zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen waren am Donnerstag, 21. November 2019, 15:55 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Breite Straße in Brake zu beklagen.

Ein 38-jähriger Mann aus Brake wollte mit seinem Renault vom Gelände der Esso-Tankstelle nach links in Richtung Stadtmitte auffahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 39-jährigen Brakers, der die Breite Straße mit seinem Opel in Richtung B212 befuhr. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Opel zunächst in einen, an der Ampelkreuzung wartenden, Peugeot einer 58-jährigen Frau aus Brake und anschließend in einen ebenfalls stehenden Mercedes einer 27-jährigen Frau aus Rastede.

Die 43-jährige Beifahrerin im Opel und die Fahrerin vom Peugeot erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht und versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gefahren werden.

Der Renault, Opel und Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandenen Schäden an allen vier Autos wurde auf etwa 11.000 Euro beziffert.

Der Verkehr auf der Breite Straße in Richtung B212 war für die Dauer von ungefähr einer halben Stunde gesperrt. Es erfolgte eine Ableitung über das Tankstellengelände. Gegen 16:30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

