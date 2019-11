Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrradfahrer fährt in Ahlhorn gegen Pkw und entfernt sich anschließend +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr am heutigen Morgen, gegen 8:10 Uhr, gegen einen Pkw in der Straße Am Lemsen und setzte anschließend seine Fahrt einfach fort.

Die 33-jährige Fahrerin des Pkws beabsichtige, von ihrem Grundstück auf die Straße Am Lemsen aufzufahren. Bevor sie auf die Straße auffahren konnte, stand sie einige Zeit mit ihrem Pkw in der Grundstücksausfahrt. In diesem Moment näherte sich von links ein Fahrradfahrer ohne Beleuchtung und fuhr gegen ihren stehenden Pkw.

Trotz Ansprache entfernte sich der männliche Fahrradfahrer, der auf 14 bis 16 Jahre geschätzt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (1385835).

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell