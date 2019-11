Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Weiterer Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 21. November 2019, öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Ford Transit und entwendeten hochwertiges Werkzeug.

Dieser wurde am Vorabend gegen 22:00 Uhr in der Goerdelerstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Am heutigen Morgen gegen 4:45 Uhr stellte der Eigentümer des Transporters fest, dass unter anderem das Werkzeug aus dem Fahrzeuginneren entwendet wurde.

Die Schadenshöhe wurde auf etwa 3.000 Euro geschäzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (1385323).

