Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Begegnungsstätte

Heiden (ots)

In eine Begegnungsstätte in Heiden ist ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag eingebrochen. Der Täter hatte zwei Türen des Gebäudes an der Velener Straße aufgehebelt. Ob er etwas entwendete, stand zunächst nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

